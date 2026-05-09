كشف الإعلامي المصري ممدوح موسى، استعداده لإطلاق عمل تلفزيوني يتناول سيرة الفنان عادل إمام، يتضمن لقطات وحكايات تُعرض لأول مرة، وذلك بعد عملية تحضير وترميم تقني استغرقت نحو عامين.

150 دقيقة

وأوضح موسى خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»بأنّ المشروع يتكون من ثلاث حلقات فقط، مدة كل منها50 دقيقة، مشيرًا إلى أن المادة الفيلمية تعتمد على أرشيف خاص ونادر جمعه خلال مرافقته للزعيم سنواتٍ طويلة بناءً على رغبة الفنان نفسه لتوثيق رحلته.

مشاهد حصرية وكواليس عفوية

وأكد أنّ البرنامج يتضمن مشاهد حصرية من رحلات عادل إمام إلى محافظات مصر مثل الإسكندرية وسوهاج، بالإضافة إلى لقطات عفوية من كواليس مسرحياته، يظهر فيها برفقة فنانين رحلوا عن عالمنا مثل الفنانة شيرين سيف النصر، وأجزاء تبرز الجانب الأسري بظهور نجليه رامي ومحمد إمام في سن مبكرة.

استقرار أسري

وأشار موسى إلى أن البرنامج سيسلط الضوء بشكلٍ خاص على الدور المحوري لزوجة الزعيم هالة الشلقاني، في بناء واستقرار هذه العائلة، معتبرًا أن الاستقرار الأسري كان الركيزة الأساسية لنجاح عادل إمام واستمرارية تربعه على عرش الفن.

موعد العرض

وعن موعد العرض والحالة الفنية للمادة المصورة، قال موسى إن العمل في مراحله النهائية حاليًا، وخضعت المشاهد لعمليات تلوين وترميم للصوت والصورة في كبرى الشركات المتخصصة، لضمان خروج العمل بمستوى يليق بالقيمة الفنية للزعيم، مؤكدًا رغبته في أن يشاهد الجمهور هذا التوثيق تقديرًا لمسيرة فنان لن يتكرر.

مذكرات تلفزيونية

وكان الإعلامي عمرو الليثي، كشف قبل نحو شهرين، عن بدء عادل إمام في تسجيل مذكراته المصوّرة بالتعاون مع نجله المخرج رامي إمام، على أن تتضمن هذه المذكرات محطات مهمة من مشواره الفني الطويل، وجاء ذلك في الوقت الذي يغيب في الزعيم عن الشاشة سواءً السينما أو الدرما منذ سنوات.

وخلال ظهوره في برنامج «مسرح الحياة» على قناة الرأي الكويتية، أوضح عمرو الليثي أنه التقى مؤخراً بالمخرج رامي إمام الذي أخبره بأن العمل جارٍ حالياً على تسجيل جلسات تلفزيونية مع والده، يتم خلالها طرح مجموعة من الأسئلة التي توثق لمسيرة الزعيم وتاريخه الفني، إلى جانب شهادته على تطور الحركة الفنية في مصر خلال العقود الماضية.

غياب الزعيم

وابتعد عادل إمام عن الساحة الفنية والإعلامية منذ 6 سنوات، ويفضّل قضاء معظم وقته مع أسرته وأحفاده، وظهر الزعيم في مناسبات محدودة في 2025، كان أبرزها عندما نشر نجله الفنان محمد إمام صورة عائلية حديثة له عبر حسابه على«فيسبوك»، وذلك خلال احتفال العائلة بعقد قران حفيده عادل رامي إمام.

وأظهرت الصورة العائلة مجتمعة داخل المنزل، وتصدّر عادل إمام المشهد في ظهورٍ نادر، جالساً في المنتصف وإلى جواره أفراد أسرته وأحفاده.

آخر الأعمال

ويعود آخر أعمال الزعيم عادل إمام الفنية، إلى مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في شهر رمضان في 2020، بمشاركة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، سمير صبري، هادي الجيار، عمرو وهبة، وتاليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.