منعت أسرة الفنان الراحل هاني شاكر التصوير في المقابر أو خلال دفن جثمان أمير الغناء العربي الذي وافته المنية أمس الأول، عن عمر ناهز 73 عاماً.

تواجد الصحفيين

وقالت أسرة شاكر في بيان لها: «غير مسموح بتواجد الصحفيين في المقابر أو التقاط أي صور خلال الدفن».

من جانبه، أوضح رئيس شعبة المصورين الصحفيين مجدي إبراهيم جوانب من التنظيم وقت جنازة هاني شاكر عبر برنامج «الستات»، وقال: «لازم يكون في لبس لائق بالجنازة ويكون التصوير من مسافة بعيدة وآمنة، ولو حد عايز يقول كلمة للقنوات عن هاني شاكر هيتعمل ممر خاص للتصوير فيه».

مصور واحد

وأكد تواجد مصور واحد فقط داخل المسجد وسينقل الصور لمن يقف في الخارج بدون حقوق ملكية، وعند انتقال الجثمان إلى المدافن ليس من حق أي صحفي أن يصل للتصوير هناك.

ومن المقرر أن تقام جنازة الراحل غداً، بمسجد «أبو شقة» في بالم هيلز عقب صلاة الظهر، والدفن سيكون بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.