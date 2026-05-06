هو رجل صحافة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. شابٌ منذ بواكير تجربته، لم يكن عاديًا في حضوره، ولا تقليديًا في أدائه، بل كان مشروعًا إعلاميًا متكاملًا يمشي على قدمين. عمل بقوة، وأنجز بإصرار، وسابق زمانه بخطواتٍ واثقة، وكأن المستقبل كان يفسح له الطريق مبكرًا.



منذ بداياته، كان واضحًا أنه يمتلك نبوغ النابغين، وتفرّد المتفردين، وتميّز المتميزين. تحركاته مدروسة، وخطواته محسوبة، ورؤيته أبعد من اللحظة. كنا نقرأ فيه ملامح الصحافي المتمكن، ونلمح فيه ملامح الإعلامي الكبير قبل أن يكتمل المشهد.



لقد تمتع الأستاذ محمد البيشي منذ وقت مبكر بمزيج نادر من الموهبة الفطرية والمهارة المكتسبة، صقلها بالتجربة، وعززها بالتدريب المستمر، حتى أصبحت أدواته المهنية أكثر نضجًا واحترافية. ولم يكن ذلك كافيًا، إذ دعّم كل ذلك بأخلاقيات مهنية رفيعة، تجلت في كل ما قدمه من مواد وحوارات صحفية، اتسمت بالعمق، والدقة، والقدرة على مواكبة التحولات، بل والتفرد فيها.

كنا نرى فيه وهج الإعلامي المتكامل؛ القادر على العطاء بلا حدود، وعلى تمثيل مؤسسته ووطنه بصورة مشرفة، مستندًا إلى أدوات وإمكانات جعلته يتفوق على أقرانه، ويؤسس مبكرًا لمكانته التي نراها اليوم. ولم يكن مستغربًا أن يتنبأ له الجميع بمستقبلٍ يضعه في مصاف الأسماء المؤثرة في الصحافة السعودية والعربية.

حِرَفية ناضجة .. وعقل صحفي لا يخطئ البوصلة

اليوم، وهو على قمة هرم صحيفة "الاقتصادية"، يثبت الأستاذ البيشي أنه لم يصل صدفة، بل باستحقاقٍ كامل. فهو صحافي حاذق، ماهر، فطن، ومتقن لعمله إلى حد الإتقان الكامل. يملك معرفة دقيقة بتفاصيل المهنة، وخبرة ممتدة، ورؤية تحليلية تعزز حضوره في كل ما يطرح.



ولا يقف تميّزه عند حدود الأداء اليومي، بل يتجاوزه إلى بناء منهج واضح في التعامل مع المعلومة؛ منهج يقوم على التحقق، والتدقيق، وإعادة قراءة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. وهو ما جعله محل ثقة في بيئة إعلامية تتطلب أعلى درجات المصداقية.

من أبرز ما يميزه قدرته العالية على الوصول إلى مصادره بثقة واحتراف، وبناء شبكة علاقات مهنية راسخة، دون أن يفرّط في استقلاليته أو حياده. وهي معادلة صعبة لا يجيدها إلا القلة.

اللغة عنده ليست أداة .. بل هوية



في عالم الصحافة، قد يملك كثيرون المعلومة، لكن القليل فقط يملكون القدرة على صياغتها بشكل يليق بها. وهنا يتجلى أحد أهم أسرار تميز البيشي: لغته.

فهو لا يكتب فقط، بل يصوغ المعنى بحسٍّ رفيع، ويمنح النص روحًا، ويوازن بين الرصانة والجاذبية. تأتي مفرداته منتقاة، وجمله متماسكة، ونصوصه قادرة على شد القارئ دون أن تتنازل عن عمقها.

لقد استطاع أن يخلق لنفسه بصمة تحريرية واضحة، تُقرأ قبل أن تُنسب، وتُحس قبل أن تُحلل، وهي ميزة لا يصل إليها إلا من تمرّس طويلًا، وأدرك أن اللغة في الصحافة ليست وسيلة نقل، بل أداة تأثير.

البيشي قاد الاقتصادية بروح متجددة.

ذكاء تحليلي .. وقراءة ما وراء الحدث



لا يكتفي البيشي بسرد الوقائع، بل يتجاوزها إلى تفكيكها، وربطها، وإعادة تقديمها في سياق أوسع. يمتلك قدرة لافتة على قراءة ما بين السطور، واستشراف ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث.

هذا الحس التحليلي العميق، المدعوم بعقل نقدي منضبط، جعله قادرًا على تقديم محتوى لا يكتفي بإخبار القارئ، بل يثري وعيه، ويمنحه أدوات فهم أعمق لما يدور حوله.

في ميدان الحوارات .. حضور يُصغي بذكاء ويتحدث بثقة



الحوار الصحفي عند البيشي ليس مجرد أسئلة وأجوبة، بل فن قائم بذاته. يعرف كيف يُنصت، وكيف يختار اللحظة المناسبة للسؤال، وكيف يقود الحوار دون أن يفرضه.

يمتلك لباقة عالية، وقدرة على إدارة النقاش بسلاسة، مع الحفاظ على عمق الطرح وقيمته. وقد تُوّج هذا التميز بحصوله على جائزة التميز الإعلامي عن فئة الحوار الصحفي، عن حواره مع وزير المالية محمد الجدعان، وهو إنجاز يعكس حجم حضوره وتأثيره في هذا المجال.

ثقافة متعددة .. وعقل مفتوح على كل الاتجاهات



من أبرز عناصر قوته أيضًا، تلك الثقافة الواسعة التي لا تقتصر على مجال واحد. فهو يتنقل بين السياسة والاقتصاد والرياضة والعلوم الاجتماعية بوعي وإدراك، ما يمنحه قدرة على الربط بين مجالات مختلفة، وتقديم محتوى أكثر ثراءً وتكاملاً.



هذه الخلفية المعرفية جعلته قادرًا على فهم السياقات الكبرى، وليس فقط التعامل مع التفاصيل المعزولة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة ما يقدمه.

قيم راسخة.. ومهنية لا تقبل المساومة



في زمن تتداخل فيه المعايير، يظل البيشي نموذجًا للصحافي الذي يتمسك بالقيم. النزاهة، الدقة، احترام المصادر، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، كلها ليست شعارات لديه، بل ممارسات يومية.

يتعامل مع المعلومة بمسؤولية، ويُدرك أن الكلمة قد تصنع وعيًا أو تهدمه، ولذلك يحرص على نقل الحقيقة كما هي، دون تزييف أو تهويل، ودون انحيازات شخصية.

قيادة تصنع الفارق .. لا تكتفي بالإدارة



كقائد، لا يؤمن البيشي بالنجاح الفردي، بل بالنجاح الجماعي. يخلق بيئة عمل محفزة، ويمنح فريقه الثقة والمساحة، ويشجعهم على التجربة والظهور.

هذه الروح انعكست بوضوح على أداء "الاقتصادية"، حيث شهدت الصحيفة تطورًا ملحوظًا، وبرزت أسماء استطاعت أن تحقق إنجازات نوعية، من بينها فوز الصحفي خالد بدر عبدالله البدر بجائزة المنتدى السعودي للإعلام 2026، وهو إنجاز لا يعكس تميز فرد فقط، بل نجاح منظومة كاملة.

الاقتصادية .. منصة تتجدد بروح قائدها



تحت قيادته، لم تعد "الاقتصادية" مجرد صحيفة متخصصة، بل تحولت إلى منصة إعلامية ديناميكية تواكب التحولات الاقتصادية، وتقدم محتوى عميقًا يوازي أهمية المرحلة.

عمل على تطوير المحتوى، وتعزيز حضوره الرقمي، والانفتاح على أساليب جديدة في الطرح، بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في عالم الإعلام.

ورغم كل ما تحقق، فإن رحلة البيشي لا تبدو مكتملة، بل في ذروة نضجها. فالشغف الذي يحمله، والرغبة المستمرة في التعلم والتطور، يجعلان القادم أكثر اتساعًا وتأثيرًا.



هو نموذج حيّ للصحافي الذي لم يكتفِ بما وصل إليه، بل ما يزال يسعى، ويطوّر، ويبحث عن أفقٍ أبعد.

خلاصة القول



محمد البيشي ليس مجرد رئيس تحرير ناجح، بل تجربة إعلامية متكاملة، تؤكد أن الصحافة حين تُمارس بوعي، تتحول من مهنة إلى رسالة، ومن وظيفة إلى أثر.