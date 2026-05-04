في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، ممثلة في شعبة المصورين الصحفيين، إطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء الفنان المصري الراحل هاني شاكر، وذلك في أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات.

بروتوكول للتنظيم

ويأتي هذا البروتوكول، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ بهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم تغطية جنازات الفنانين والمشاهير، بما يضمن حقوق الصحفيين والمصورين في أداء عملهم، ويمنع حدوث أي فوضى أو تجاوزات خلال التغطية.

ومن جانبه، أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، أن استمارة التسجيل تمثّل خطوة عملية لاحترام خصوصية اللحظات الإنسانية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، مع إتاحة تغطية منظمة وميسرة للحدث.

منع المنتحلين

وشدّد على أن البروتوكول يستهدف قصر التغطية على المصورين المحترفين المعتمدين، ومنع منتحلي الصفة أو غير المختصين، خصوصاً من بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من التسبب في أزمات كما حدث في مناسبات سابقة.

عقوبات للمخالفين

وأشار إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد المنظمة، تشمل تخصيص أماكن محددة للتغطية، وارتداء زي مخصص، وإنشاء قاعدة بيانات للصحفيين والمصورين المعتمدين، مؤكداً أن مخالفة هذه الضوابط قد تعرض صاحبها للتحقيق النقابي أو للمساءلة القانونية من قبل أسرة الراحل.

الانتهاء من الاجراءات

كما تواصل السلطات المعنية في باريس استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بنقل جثمان الفنان الراحل من مستشفى فوش، تمهيداً لإعادته إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل هاني شاكر مساء غد الثلاثاء على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، عقب الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة، على أن تقام الجنازة يوم الأربعاء المقبل.