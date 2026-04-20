تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عودة الفنان القدير إيمان البحر درويش إلى الغناء، وذلك بعد تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة عقب خروج نجله من السجن.

العودة للغناء

وقال مصدر مقرّب من درويش في تصريحات إعلامية، يعمل إيمان البحر حالياً على استعادة صحته، من خلال الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، حتى يعود الى جمهوره قريباً، مشيراً إلى أن إيمان البحر درويش يحلم بالعودة إلى جمهوره، ويفكر جدّياً في العودة إلى الغناء، ولكن وضعه الصحي لا يسمح حالياً، ومع ذلك يحاول قدر المستطاع أن يسترد صحته حتى يعود إلى جمهوره بأفضل حال.

قتل طفل

وقضى نجل إيمان البحر درويش 3 سنوات في السجن، لتسبّبه في مقتل طفل صغير، في حادثة مرورية في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية، حيث كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وصدر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بعد ثبوت تعاطيه للمواد المخدّرة خلال القيادة.