تسجل المملكة حضوراً لافتاً في مهرجان مالمو للسينما العربية، أحد أبرز المنصات الدولية لعرض الإنتاجات العربية خارج العالم العربي، في مشهد يعكس تصاعد حضور السينما السعودية عالمياً، وقدرتها على الوصول إلى جمهور دولي متنوع، وسط مشاركة عربية واسعة تجمع نخبة من صناع الأفلام والنقاد والجمهور من مختلف الدول.

«ليالي عربية».. بوابة العبور إلى أوروبا

أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في المهرجان من خلال برنامج «ليالي عربية»، الذي يأتي برعاية «ليالي الفيلم السعودي»، تأكيداً لاستمرارية الحضور السعودي في المنصات السينمائية الدولية، وتعزيزاً لمكانة السينما الوطنية على خارطة المهرجانات العالمية.

ويُقام البرنامج خلال الفترة من 7 إلى 17 أبريل، متضمناً عروضاً سينمائية وجلسات حوارية متخصصة، في إطار برنامج متكامل يعكس تنوع التجربة السعودية ويعزز حضورها في المحافل الدولية.

المصدر: مهرجان مالمو للسينما العربية

أفلام سعودية تنافس.. وصوت إبداعي يتصاعد

تشهد المشاركة عرض عدد من الأفلام السعودية ضمن برامج ومسابقات المهرجان، من بينها: «هجرة» للمخرجة شهد أمين، الذي مثّل المملكة في الأوسكار 2026، و«سلمى والقمر» للمخرجة عهد كامل، و«القيد» للمخرج حسام الحلوة، و«إسعاف» للمخرج كولن تيج، و«مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف.

وتعكس هذه الأعمال تنوع الإنتاج السينمائي المحلي وتطوره من حيث المحتوى والأسلوب والمعالجة، في وقت تتجه فيه السينما السعودية إلى ترسيخ حضورها كصناعة ثقافية متكاملة.

39 فيلماً من 14 دولة.. شراكات تتسع

يسلط المهرجان الضوء على مشاركة عربية واسعة تضم 39 فيلماً (22 طويلاً و17 قصيراً)، من إنتاج 14 دولة عربية، بالتعاون مع 14 دولة غربية، في مؤشر واضح على تنامي الشراكات الدولية واتساع حضور السينما العربية على الساحة العالمية.

جولة أوروبية.. من السويد إلى النرويج

لا تقتصر العروض على مدينة مالمو، بل تمتد ضمن جولة سينمائية عبر 4 دول أوروبية هي: السويد، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، في خطوة تعزز انتشار السينما السعودية وتوسّع دائرة وصولها إلى جمهور أوروبي متنوع.

نقاشات بعد العروض.. حوار ثقافي عابر للحدود

تحظى العروض السعودية باهتمام لافت من الجمهور الأوروبي، إذ تتواصل النقاشات عقب العروض في جلسات تفاعلية يشارك فيها صناع الأفلام من مخرجين ومنتجين وكتاب، ما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي، وفتح آفاق جديدة للتوزيع وبناء شراكات إنتاجية نوعية.

تكريم المحيسن.. وفاء للرواد

تتزامن المشاركة مع تكريم المخرج السعودي الرائد عبدالله المحيسن في الدورة الـ16 للمهرجان، تقديراً لمسيرته التأسيسية ودوره في نشأة السينما السعودية، إلى جانب عرض فيلمه الوثائقي «اغتيال مدينة»، وتنظيم «ماستر كلاس» يستعرض تجربته الإبداعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني أن هذا التكريم «يجسد الامتداد الطبيعي لمسيرة سينمائية وطنية تتواصل اليوم عبر جيل جديد»، مشيراً إلى أن ما تحقق من حضور دولي هو نتيجة تراكم تجارب بدأت ببصمات الرواد.

منصة إستراتيجية.. وصناعة واعدة

أوضح القحطاني أن المشاركة في مهرجان مالمو تمثل منصة إستراتيجية لتعزيز حضور السينما السعودية في أوروبا، والتعريف بالمواهب الوطنية، وبناء شراكات مع صناع القرار في القطاع السينمائي العالمي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية هيئة الأفلام لتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متنامٍ لصناعة الأفلام.

السينما السعودية.. حضور يتسع

تؤكد هذه المشاركة تنامي مكانة السينما السعودية عالمياً، واستمرار حضورها في المهرجانات الدولية بوصفها صناعة ثقافية واعدة، تعكس ثراء وتنوع المشهد الإبداعي في المملكة، وتفتح آفاقاً جديدة نحو العالمية.