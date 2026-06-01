تحوّل خلاف عائلي على قطعة أرض زراعية في محافظة ديالى العراقية إلى جريمة دامية، بعدما انتهى نزاع على الميراث بمقتل أب ونجله وإصابة شخص ثالث، في حادثة هزّت أهالي قضاء المقدادية وأعادت إلى الواجهة مخاطر النزاعات العائلية المتفاقمة.

ووقعت الجريمة، الأحد، في قرية بروانة التابعة لقضاء المقدادية، عندما تطور خلاف بين أربعة أشقاء إلى مواجهة مسلحة، أقدم خلالها شقيقان على إطلاق النار تجاه شقيقيهما، ما أسفر عن مقتل أحدهما ونجله على الفور، فيما أُصيب الشقيق الآخر بجروح متفاوتة.

وأكدت قيادة شرطة ديالى، في بيان رسمي، أن الجريمة نُفذت على خلفية خلافات عائلية مرتبطة بالميراث، موضحة أن المتهمين، وهما شقيقان للمجني عليهما، أطلقا النار عليهما قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادثة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث فور وقوع الجريمة، وتمكنت خلال ساعات من إلقاء القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأشارت الشرطة إلى أن فرق التحقيق أنجزت إجراءاتها الأولية والقضائية خلال أقل من 24 ساعة، بما في ذلك تدوين أقوال المتهمين وإجراء كشف الدلالة وجمع الأدلة المتعلقة بالقضية، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ونشرت قيادة الشرطة صوراً للمتهمين عقب القبض عليهما في موقع الجريمة، من دون كشف هويتيهما أو إظهار وجهيهما، فيما ظهر عناصر الأمن إلى جانبهما أثناء استكمال الإجراءات التحقيقية.