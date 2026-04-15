كشفت تقارير فنية حديثة، تفاصيل مفاجأة استثنائية، تقودها النجمة سيلينا غوميز ضمن حفل زفاف تايلور سويفت المرتقب، في مشهد يعكس كيف تتحول المناسبات الخاصة لدى نجوم الصف الأول إلى عروض فنية مكتملة العناصر تتجاوز حدود الاحتفال التقليدي، إذ تأتي هذه المبادرة ضمن ترتيبات دقيقة يشرف عليها نخبة من المقربين، لتقديم تجربة عاطفية وبصرية متكاملة توثق رحلة العلاقة بين العروسين بأسلوب إبداعي غير مألوف، بحسب ما ذكره تقرير «Page Six» المتخصص في أخبار المشاهير.

وتتمثل المفاجأة في عرض بصري يمتد لنحو سبع دقائق، أعدّته غوميز بمشاركة أسماء بارزة، ليحكي قصة العلاقة منذ بدايتها في صيف 2023، عبر لقطات عفوية وإنسانية تُظهر الجانب غير المرئي من حياة الثنائي بعيدًا عن عدسات الإعلام.

ولا تتوقف الفكرة عند العرض البصري، إذ تخطط غوميز لإضافة فقرة «كاريوكي» جماعية تجمع نخبة الحضور من النجوم، في محاولة لتحويل الحفل إلى مساحة تفاعلية تعبّر فيها الدائرة المقربة عن تقديرها لمسيرة سويفت الفنية، في لحظة تمزج بين الخصوصية والاحتفاء الجماعي.