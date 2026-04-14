يترقب جمهور راشد الماجد عودته إلى المسرح مجدداً، عبر حفل غنائي مرتقب يحتضنه جدة سوبردوم 24 أبريل الجاري، في أول ظهور فني له عقب وعكة صحية مفاجئة، فرضت غيابه خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام واسع من محبيه في السعودية والخليج.

ويُنتظر أن يقدم الماجد خلال الأمسية مجموعة من أبرز أعماله التي شكّلت حضوراً ممتداً في ذاكرة الأغنية الخليجية والعربية، في مسيرة فنية طويلة رسّخ خلالها مكانته كأحد الأسماء الأكثر تأثيراً واستمرارية في المشهد الغنائي.

ومن المقرر، أن يحيي الحفل بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، في ليلة تحمل طابعاً خاصاً، نظراً لما تمثله من عودة فنية بعد انقطاع اضطراري، أعاد ترتيب أولويات الفنان الصحية قبل استئناف نشاطه.

وكان الماجد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية، دفعت إلى إلغاء حفله الذي كان مقرراً 23 مارس بالرياض ضمن حفلات عيد الفطر، في خطوة جاءت حفاظاً على سلامته، وأثارت حينها تفاعلاً واسعاً من جمهوره الذي عبّر عن دعمه وتمنياته بالشفاء.

وتحمل هذه الأمسية في جدة بعداً مختلفاً، إذ تعكس استعادة العلاقة المباشرة بين الفنان وجمهوره، في واحدة من أبرز منصات الحفلات الكبرى، ما يمنح الحدث بعداً فنياً وجماهيرياً يتجاوز كونه حفلاً اعتيادياً.