بدأت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز رحلة علاج للتعافي من الإدمان داخل مصحة متخصصة بعد أسابيع من توقيفها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في كاليفورنيا.

تصحيح المسار

وأكد المتحدث باسم بريتني دخولها إلى مركز للعلاج بشكل طوعي في إطار سعيها لتصحيح مسارها والحصول على الدعم اللازم خلال فترة حساسة في حياتها، مشيرًا إلى أن بريتني تعتزم الالتزام بالقانون واتخاذ خطوات جدية نحو التعافي، بدعم من عائلتها والمقربين منها، مع خطة تهدف إلى تعزيز استقرارها ورفاهيتها.

إيقاف واشتباه

وأوقفت الجهات الأمنية في مدينة فينتورا بريتني للاشتباه في قيادتها تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قبل أن يتم الإفراج عنها في اليوم التالي.