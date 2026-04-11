أكد النائب العام لإسطنبول فاتح دونماز إيجابية نتائج اختبارات المخدرات على77% من المشاهير الأتراك الذين خضعوا للفحص.

المشاهير والمخدرات

ونقلت وكالة أنباء (IHA) عن دونماز قوله: «تم اعتقال 255 شخصا في المجمل ضمن إطار التحقيق فيما يسمى بقضية المشاهير والمخدرات، خضع 219 منهم لاختبارات المخدرات كجزء من الفحص الطبي الشرعي، وكانت نتائج الاختبارات إيجابية لدى 169 شخصا».

وتوعد النائب العام بإجراء اعتقالات جديدة في حال ورود معلومات عن مشاهير أو رجال أعمال متورطين في تعاطي أو الاتجار بالمخدرات. وذكر أن الشرطة اعتقلت نحو 400 من مروجي المخدرات خلال الشهرين الماضيين.

حملة مكثفة

وتواصل الشرطة التركية شن حملاتها لمكافحة المخدرات منذ أكتوبر 2025، واعتقلت خلالها ممثلين ومؤثرين مشهورين في فترات مختلفة.