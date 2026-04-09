في تحول لافت، قررت الفنانة المصرية منى زكي خوض تجربة مختلفة تضيف بها فصلًا جديدًا إلى مسيرتها، حيث تتجه إلى عالم الإنتاج للمرة الأولى من خلال فيلم «Alone».

مشاركة دولية مرتقبة

ويشارك الفيلم في الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري في لوس أنجلوس، في خطوة تعكس حضورها المتنامي على الساحة السينمائية.

عرض عالمي أول

ومن المنتظر أن يُعرض «Alone» عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، في توجه يؤكد اهتمامها بدعم الأعمال المختلفة ذات الطابع الإنساني.

قصة إنسانية عميقة

الفيلم من تأليف وإخراج منى داود، ويقدم طرحًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث يناقش قضايا الوحدة والصراعات النفسية من خلال سيدة مسنة تعاني من الخرف وتحاول إنكار حالتها، بالتوازي مع معاناة نفسية تعيشها المرأة التي ترعاها، ليعكس العمل أوجهًا متعددة للوحدة الإنسانية.

أعمال منى زكي

وعلى جانب آخر، تواصل منى زكي تصوير

مسلسلها الجديد «طالع نازل»، والذي سيتم عرضه في الأوف سيزون، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم.