لقيت طفلة مصرعها جراء هطول أمطار غزيرة على جمهورية الدومينيكان, التي ألحقت أضرارًا واسعة لأكثر من ألف منزل، وتسببت في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب وتعليق الدراسة في عدة مناطق.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني بجمهورية الدومينيكان أن طفلة تبلغ من العمر عامين لقيت مصرعها جراء انهيار جدار منزلها في العاصمة سانتو دومينجو التي تعد الأكثر تضررًا، وأجبرت الفيضانات فرق الإنقاذ على إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بعد أن شهدت بعض المناطق هطول 30 سنتيمترًا من الأمطار خلال أقل من 24 ساعة.