في موقف يعكس التقدير والاحترام، قدم الفنان المصري حمادة هلال اعتذارًا صريحًا إلى الفنان المصري تامر حسني، على خلفية الجدل الذي أثير في وقت سابق بشأن أغنية «عيش بشوقك»، بالإضافة إلى توجيه رسالة إنسانية مؤثرة إلى الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

تفاصيل الخلاف

وروى حمادة هلال قصة خلافه مع تامر حسني خلال استضافته في برنامج «Mirror»، موضحاً أن ما حدث لا يعكس طبيعة العلاقة القوية التي تجمعهما، مشيرا إلى أنها تتجاوز أي خلافات عابرة، واستعاد موقفًا مؤثرًا حين دعمه في حفل زفافه، موضحًا أن ما حدث بينهما كان مجرد لحظة انفعال لا تستحق التصعيد، ومقدمًا اعتذارًا مباشرًا بقوله: «لو زعلت مني فحقك عليا».

موقفه من أغنية «عيش بشوقك»

وفيما يخص أزمة أغنية «عيش بشوقك»، أوضح هلال أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه تامر، معتبرًا الأمر رزق من الله، مؤكدًا تقديره الكبير له وحرصه على استمرار العلاقة الطيبة بينهما بعيدًا عن أي سوء فهم.

دعم شيرين عبد الوهاب

وعلى جانب آخر، عبر حمادة هلال عن دعمه الكبير لشيرين عبدالوهاب، موجها لها كلمات مليئة بالمحبة، دعا خلالها الله أن يمن عليها بالشفاء وأن تعود قريبًا لجمهورها بكامل عافيتها، مؤكدًا أنه يقف إلى جانبها في هذه الفترة الصعبة.

تعليق على رقية شيرين

وفي سياق آخر، علق على ما تردد حول إمكانية تدخله لـ«رقية» شيرين على طريقة شخصية «المداح»، موضحًا أن الأمر لا يطرح بهذا الشكل، خصوصا أنها من أوائل الداعمين له ولنجاح المسلسل، وكانت دائمًا حريصة على الإشادة به في أكثر من مناسبة إعلامية، من بينها ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب.

وأكد أن أفضل ما يمكن تقديمه لها هو الدعاء الصادق والمساندة المعنوية، مشيرًا إلى استعداده لدعمها روحيًا بعيدًا عن أي تفسيرات أخرى.