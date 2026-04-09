انطلق الفيلم السعودي «ربشة» في دور السينما بالمملكة ودول الخليج ابتداءً من 9 أبريل 2026، بعد عرض أول في جدة وسط حضور لافت من صنّاع العمل ونجومه، في خطوة تعكس تنامي الحضور المحلي للأعمال السينمائية ذات الطابع النفسي والإنتاج المستقل، وتعزز تنوع المحتوى السعودي في صالات العرض، بحسب ما ذكره صنّاع الفيلم خلال المناسبة.

الفيلم، من تأليف وإخراج محمد مكي، صُوّر بالكامل في جدة، ويشارك في بطولته عزيز غرباوي، ونجلاء العبدالله، وصالح بن زبن، إلى جانب رهف إبراهيم، وأماني الجميل، فيما تتولى توزيعه شركة قنوات، ويأتي بإنتاج مشترك يعكس توجهات حديثة في صناعة السينما السعودية.

وتدور أحداث «ربشة» في إطار درامي مشوّق، حيث تبدأ القصة بزوجين يحتفلان بذكرى زواجهما، قبل أن تقلب زيارة غامضة مجرى الأحداث، لتنكشف أسرار من الماضي تدفع العلاقة إلى اختبار نفسي حاد، في تصاعد درامي يكشف هشاشة الثقة وتعقيدات العلاقات الإنسانية.