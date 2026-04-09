أعلنت الخطوط الجوية السورية، مساء أمس (الأربعاء)، استئناف رحلاتها من مطار دمشق الدولي، ضمن إجراءات تشغيلية منظمة تضمن استمرارية الخدمة وانتظامها.

ودعت في بيان لها، مسافريها إلى متابعة مواعيد الرحلات والتحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، قد أعلن في وقت سابق عن إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أُغلقت سابقًا، واستئناف الحركة الجوية في الأجواء السورية، بالتوازي مع عودة العمل في مطار دمشق الدولي واستئناف عملياته التشغيلية بشكل منتظم؛ وذلك بعد فترة من تعليق الطيران نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأسابيع الماضية.