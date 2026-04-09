في تطور لافت، قضت إحدى المحاكم المصرية بتغريم الفنان المصري محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتوجيه إساءة لفظية لمهندس صوت خلال حفل بالساحل الشمالي في أغسطس 2025، وهي الواقعة التي أثارت ضجة كبيرة وقتها.

أقصى غرامة قانونية

وأكدت محامية المجني عليه في تصريحات صحفية أن المحكمة اختارت توقيع الحد الأقصى للغرامة في قضايا السب، موضحة أن القانون ينص على عقوبة مالية تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه.

تحركات قانونية جديدة

وأشارت إلى أن موكلها يدرس اتخاذ مسار قانوني آخر من خلال رفع دعوى مدنية، للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به، سواء على المستوى النفسي أو المهني نتيجة الواقعة.

تفاصيل التحقيقات

وأوضحت أن جهات التحقيق كانت قد استدعت المتهم عدة مرات، لكنه لم يحضر جلسات الاستماع، ولم يُوفد من يمثله قانونيًا، وهو ما انتهى بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

بداية الأزمة

وتعود بداية الواقعة إلى أغسطس 2025، حين انتقد محمد رمضان مهندس الصوت بشكل علني خلال الحفل بسبب خلل تقني، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل حالة من الجدل بين الجمهور.