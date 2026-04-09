في تصريح صادم للجمهور، كشف الفنان المصري حمادة هلال أنه فكر في ترك الغناء في فترات سابقة بسبب ضغوط نفسية واختبارات صعبة مر بها، جعلته يعيد التفكير في مسار حياته المهنية والفنية.

خسائر في مشاريع خارج الفن

وأضاف هلال خلال لقائه في برنامج «Mirror»، أن دخوله في مشاريع استثمارية لم تكلل بالنجاح، بل تسببت له بخسائر مالية، ما جعله يدرك أن الغناء هو المجال الذي يشعر فيه بالراحة والنجاح الحقيقي، وأن الابتعاد عنه ليس خيارًا سهلاً.



الفنان المصري حمادة هلال

الغناء والفتاوى الدينية

وعن تحريم البعض للغناء والموسيقى، أوضح هلال أنه ليس مختصًا في إصدار أحكام دينية، وأن تركيزه ينصب على التزام الإنسان بتقوى الله في حياته وأعماله، بعيدًا عن إصدار أحكام على الآخرين.

موقفه من حذف أغاني الفنانين بعد الوفاة

علق هلال على ظاهرة قيام بعض الفنانين بحذف أغانيهم بعد الوفاة، مؤكّدًا أنه لا يشغل نفسه بهذا الأمر، وأن الأغاني جزء من جمهورها وذكريات الناس، مشيرًا إلى أنه لن يوصي بحذف أي من أعماله بعد وفاته، مكتفيًا بالدعاء بالرحمة والمغفرة لكل فنان رحل.

*تعديلات على أغنية «مسطول»

كشف هلال أنه قام بإجراء تغييرات على كلمات أغنية «مسطول» بعد أن لاحظ تأثيرًا سلبيًا لها في أحد الأعراس، حين شاهد أبًا يعتدي على نجله بسبب الأغنية، ما دفعه لتعديل بعض الكلمات حفاظًا على احترام الجمهور وتفادي أي مواقف مشابهة.

آخر أعماله

وكان أحدث أعمال حمادة هلال الدرامية مسلسل «المداح 6»، الذي جمع في بطولته كل من هبة مجدي، خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز وآخرون، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.