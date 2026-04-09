أعلنت مصادر محلية في لبنان مصرع الإعلامية اللبنانية غادة الدايخ، الصحفية ومقدمة البرامج في إذاعة وموقع صوت الفرح، إثر غارة جوية شنتها إسرائيل على مبنى في مدينة صور بجنوب لبنان، ما أسفر عن دمار واسع في محيط مقر الإذاعة، لتنهي بذلك مسيرة مهنية حافلة للراحلة.

جهود الإنقاذ واستعادة الجثمان

باشرت فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات البحث والرفع بعد الانفجار، وتم العثور على جثمان غادة الدايخ تحت الأنقاض، ومن ثم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات لإجراءات التعرف والتحضير للدفن، وسط موجة حزن واسعة في الوسط الإعلامي والمجتمع اللبناني.



الإعلامية اللبنانية غادة الدايخ

الأضرار والضحايا

تسببت الغارة في تدمير أجزاء كبيرة من المبنى الذي يقع بمحاذاة مقر الإذاعة، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الآخرين، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن أي ناجين أو جثامين إضافية، وسط تحذيرات من استمرار الخطر على المدنيين القاطنين في المنطقة.

ردود الفعل

أثارت الواقعة صدمة واسعة بين زملاء الإعلامية والجمهور اللبناني، الذين نددوا بالاستهداف وعبروا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أبرز وجوه الإعلام في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، أصدرت إذاعة صوت الفرح بيانًا مؤثرًا نعت فيه الإعلامية اللبنانية غادة الدايخ، مشيدة بمسيرتها المهنية وأدائها المميز، مؤكدة أن رحيلها يشكل مأساة كبيرة وجرحًا عميقًا في قلوب الزملاء والجمهور.