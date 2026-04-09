أكد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء طواشي بن يوسف الكناني بأن عرّاب رؤية المملكة 2030 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يراهن على أن شباب وفتيات جيل اليوم هم من سيرفعون اسم الوطن عالياً إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا الرهان ينطلق من ثقته العالية في المواطن السعودي وأنه يستطيع وباقتدار أن يكون بين دول العالم الأول.

وأشار الكناني خلال كلمته اليوم (الخميس) أمام 450 طالباً موهوباً، في ختام المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، والذي أقيم بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة «موهبة»، والتي تأهل لها 900 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأحساء، إلى أن قيادة الوطن -يحفظها الله- ترى في شباب الوطن المستقبل المشرق، القادر على أن يصنع بلداً متقدماً علمياً، معرباً عن ثقته في أن طلبة المملكة يكتسبون القيم (المستمدة من ديننا الحنيف والهوية السعودية)، والمعارف، والمهارات، لافتاً إلى أن التعليم في وطننا يجد دعماً سخياً وكبيراً من القيادة، مذكراً بأن مدارسنا هي أكبر حاضن لأبناء وبنات الوطن. وكشف عن افتتاح مدارس للموهوبين في الأحساء خلال العام الدراسي القادم، وستكون متخصصة في مجالات متنوعة.

وتابع مدير تعليم الأحساء خلال حديثه لأبنائه الطلاب: «نحن نعيش اليوم بهذا الوطن في أكبر نعمة وهي الأمن والأمان التي تتحقق معها جميع الأمنيات، وحث أبناءه الطلاب للعمل الجاد لخدمة الوطن، مذكراً بأن المملكة تسجل في كل عام حضورا عالميا في المسابقات الدولية، داعياً إلى المضي قدماً بكل جد لتعزيز مكانة المملكة في تلك المسابقات العالمية، لافتاً إلى أن قيادة الدولة رعاها الله لا تألو جهداً في تسخير جل الإمكانات التي يحتاجها أبناؤها وبناتها ليسطروا اسم الوطن العظيم عالياً في المحافل العالمية».

وفي ختام لقائه بأبنائه الطلاب، كرّم مدير التعليم 24 طالباً ممن حصلوا على أعلى الدرجات في المرحلة الأولى، كما كرم نحو 24 طالبة.

وكان نحو 900 من طلبة الأحساء قد أمضو على مدى أسبوع دورات تدريبية علمية مكثفة، اختتمت اليوم باختبار، ليتم بعدها اختيار أكثر من 700 طالب وطالبة، ينضمون بعدها إلى برنامج تدريبي مكثف، يعقبها اختبار ليتم اختيار 48 طالباً وطالبة ينتقلون إلى العاصمة الرياض استعداداً لتشكيل منتخب سعودي نخبة يمثل في 35 مسابقة علمية عالمية.