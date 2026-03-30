بدأت الفنانة المصرية مي القاضي تصوير مشاهدها في فيلم «طه الغريب»، بعد انضمامها رسمياً إلى فريق العمل، إذ شاركت جمهورها بصورة من كواليس التصوير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت حماس المتابعين.

دور مختلف

تخوض مي القاضي تجربة فنية جديدة من خلال شخصية مغايرة لما قدمته سابقاً، في محاولة لإظهار جانب تمثيلي مختلف.

البطولة والقصة

يشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، الذي يجسد شخصية «طه»، بطل الأحداث المأخوذة عن رواية للكاتب محمد صادق، إذ تدور القصة في إطار درامي إنساني يميل إلى التحليل النفسي.

صناع وفريق العمل

يتولى إخراج الفيلم عثمان أبو لبن، بينما يقوم بالإنتاج أحمد السبكي، ومن المنتظر أن يحظى الفيلم باهتمام واسع عند عرضه، خصوصاً أنه مستند إلى عمل أدبي حقق انتشاراً وجماهيرية كبيرة.

آخر أعمالها الدرامية

ولاقت مي القاضي تفاعلاً واسعاً على مشاركتها الأخيرة في مسلسل «العتاولة 2»، الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2025، وجمع العمل كلاً من أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.