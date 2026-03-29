كشف الدكتور السيناريست المصري مدحت العدل خطته القادمة في جمعية المؤلفين والملحنين بعد تجديد الثقة له، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في معالجة ملفات حقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع المصري.

التعليق على الفوز

وأكد مدحت العدل، في بيان رسمي له بعد فوزه بالانتخابات، أن مسؤولية رئاسة الجمعية تشكل تكليفاً جديداً لمواصلة جهود صون الهوية الإبداعية المصرية وحماية حقوق المبدعين.

رسالة شكر للمبدعين

كما وجه مدحت العدل رسالة شكر وتقدير لكل زملائه المبدعين على ثقتهم الكبيرة له، معتبراً ذلك وساماً على صدره، لافتاً أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في معالجة جميع الملفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، خصوصاً مع التحديات التي يفرضها التطور التقني والذكاء الاصطناعي.

تعزيز موارد الجمعية

وأضاف العدل أنه سيسعى لتعزيز موارد الجمعية بما يضمن الحفاظ على كرامة وحقوق المبدعين المصريين في الداخل والخارج، مع التركيز على تطوير آليات الجمعية لتواكب التحولات العالمية في صناعة الموسيقى والنشر.

الفوز في الانتخابات

وقد فاز مدحت العدل بمقعد رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد منافسة قوية مع الملحن صالح أبو الدهب والشاعر محمد جمعة، مستنداً في برنامجه الانتخابي إلى سلسلة من الإنجازات العملية، أبرزها تفعيل بروتوكولات تعاون إستراتيجية مع كبرى الكيانات الإعلامية لضمان تحصيل حقوق الأداء العلني للمبدعين.