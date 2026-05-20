أكد نجم نادي برشلونة فيرمين لوبيز غيابه عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى.

وكتب لوبيز عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «لقد سارت العملية على ما يرام، وأنا أفكر بالفعل في العودة أقوى، بدنياً ونفسياً».

الحياة وكرة القدم قاسيتان

وأضاف نجم برشلونة: «قد تكون الحياة وكرة القدم قاسيتين في وقت غير متوقع، ولكن عليك أن تتقبل أن هذا جزء من الرحلة، فهذا وقت عصيب للغاية بالنسبة لي، وتحدٍّ آخر في مسيرتي سأتجاوزه، لا شك في ذلك».

رسالة دعم لمنتخب إسبانيا

وختم رسالته: «حان الآن وقت دعم منتخب إسبانيا وزملائي من المنزل، شكراً جزيلاً من أعماق قلبي للجميع على دعمكم وكلماتكم الطيبة».

مجموعة إسبانيا

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.

موعد المونديال

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة القادمة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.