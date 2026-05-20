تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للإطاحة بعدد من نجوم الفريق، بعد الخروج بموسم صفري للعام الثاني على التوالي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قد يصل عدد الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي إلى 10 لاعبين، إذ يعد حارس المرمى أندريه لونين أول الأسماء المرشحة للرحيل.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الحارس الأوكراني يقدم أداءً استثنائياً كلما أتيحت له فرصة اللعب، فإن النادي يرغب في منح الحارس خافي نافارو مزيداً من الدقائق.

تغييرات منتظرة في الدفاع

وفي خط الدفاع، من المؤكد رحيل داني كارفاخال وديفيد ألابا عقب انتهاء عقديهما، أما الألماني أنطونيو روديغر فسيبقى بعد تجديد عقده لعام إضافي.

كما تسعى إدارة ريال مدريد للتخلص من أحد ظهيري الجبهة اليسرى، وتحديداً فران غارسيا، خاصة بعد انضمام ألفارو كاريراس الصيف الماضي كأحد أبرز صفقات النادي.

أما بالنسبة لفيرلاند ميندي، ونظراً لإصابته الخطيرة التي خضع على إثرها لعملية جراحية مؤخراً، فإن الخيار الأقرب هو التوصل إلى اتفاق معه لإنهاء عقده.

ثلاثي الوسط «تحت التهديد»

وأوضحت الصحيفة أن هناك ثلاثياً في خط الوسط مهدد بالرحيل، وهم داني سيبايوس، الذي يتبقى له عام واحد في عقده، ثم إدواردو كامافينغا، الذي لم يرتقِ أداؤه إلى مستوى التوقعات، إلى جانب فيديريكو فالفيردي بسبب أزمته الأخيرة مع أوريلين تشواميني.

مفاجأة مُحتملة بشأن فينيسيوس

أما بالنسبة للمهاجمين، فيعد غونزالو أبرز المرشحين لمغادرة النادي الملكي، بعدما لم يحقق التأثير المتوقع هذا الموسم، أما المفاجأة، بحسب الصحيفة الإسبانية، فهي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، إذ ينتهي عقده في 30 يونيو 2027، وقد يضطر النادي إلى بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد، لتجنب رحيله مجاناً بنهاية عقده.