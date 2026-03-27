في إطلالة لافتة جمعت بين الحضور الفني والانضباط البدني، أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل بعد نشرها مقطعًا مصورًا يوثق عودتها إلى ممارسة الرياضة، مؤكدة أن التوازن بين الجسد والروح بات جزءًا من نمط حياتها.

عودة بعد انقطاع

شاركت نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، بمقطع فيديو من داخل إحدى صالات الجيم، ظهرت فيه أثناء أداء تمارينها الرياضية، مرفقة الفيديو بتعليق مختصر حمل دلالة واضحة: «رجعت للرياضة بعد انقطاع».

تفاعل واسع وإطلالة لافتة

الإطلالة التي ظهرت بها طافش لم تكن مجرد ظهور عابر، بل شكّلت مادة تفاعل بين متابعيها، الذين تداولوا الصور والمقاطع بشكل لافت، وتباينت الآراء بين من يرى ظهورها الجريء دلالة على الإفلاس الفني ومحاولة لشد انتباه الجمهور، فيما رأى آخرون بأن المقطع يؤكد على انضباطها البدني الرياضي المهم للاحتفاظ بأناقتها ونجوميتها، في وقت تستعد فيه الفنانة للعودة إلى استكمال مشاريعها الفنية عقب إجازة عيد الفطر، ما يعزز حضورها المتجدد على الساحة.

الجمال.. فلسفة تتجاوز الشكل

وفي سياق متصل، كشفت نسرين طافش عن رؤيتها الخاصة لمفهوم الجمال، مؤكدة في تصريحات إعلامية أن الجاذبية لا تُختزل في المظهر الخارجي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى عناصر أعمق تتعلق بالشخصية والحضور.

وقالت إن «كل امرأة جميلة بطريقتها الخاصة»، مشيرة إلى أن الكاريزما والأسلوب وطريقة التعامل تمثل عناصر أساسية في تكوين الجاذبية، بينما يأتي الشكل في مرتبة لاحقة.

التوازن مفتاح الجاذبية

وأضافت أن الجمال الحقيقي يكمن في الاتزان النفسي والتصالح مع الذات، معتبرة أن هذه الصفات تشكل «المغناطيس الحقيقي» للجاذبية، مؤكدة أن الاهتمام بالمظهر وحده لا يكفي لترك الأثر، بل إن الجوهر الإنساني هو ما يبقى ويصنع الفارق.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العناية بالنفس، سواء من حيث الصحة أو المظهر، تمنح الإنسان إشراقة خاصة، لكنها تظل مكملة لمنظومة أوسع من القيم والسلوكيات التي تصنع الجمال الحقيقي.