رحل عن عالمنا الفنان اللبناني أحمد قعبور عن عمر 70 عامًا، إثر صراع مع المرض، بعد مسيرة فنية ترك خلالها بصمة واضحة في الأغنية الوطنية والثقافية، مُؤسسًا لخط فني امتزج فيه الحس الإنساني بالقضايا المجتمعية والوطنية.

تشييع الجثمان في بيروت

أعلنت عائلته أن مراسم التشييع ستقام غدًا (الجمعة) في بيروت، حيث سينقل الجثمان من مستشفى المقاصد في منطقة الطريق الجديدة، على أن تقام صلاة الجنازة ظهرًا في مسجد الخاشقجي، ويُدفن بعدها في «جبانة الشهداء»، بحضور محبيه وأقاربه.

موعد العزاء

ستستقبل الأسرة التعازي في قاعة نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالوردية الحمراء، من الثالثة حتى السابعة مساءً، للرجال والنساء على حد سواء.

نشأة فنية وبداية مبكرة

ولد أحمد قعبور عام 1955 في بيروت داخل عائلة فنية، حيث كان والده من أبرز عازفي الكمان في لبنان. تلقى تعليمه في معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية وتخرج عام 1978، ما ساهم في صقل موهبته منذ سن مبكرة.

حضور إعلامي وتجارب موسيقية

شارك قعبور في برامج موسيقية عديدة مع انطلاق تلفزيون المستقبل الذي أسسه رفيق الحريري، مقدمًا أعمالًا مثل «لعيونك» و«روح شوف مستقبلك» بالتعاون مع فرقة الطرابيش.

أشهر أغانيه

ارتبط اسم قعبور بالأغنية الملتزمة، حيث قدم أعمالًا تحمل رسائل إنسانية ووطنية، أبرزها أغنيته الشهيرة «أناديكم» عام 1975، المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب أعمال تناولت العدالة والحرية والهوية، لتظل إرثًا فنيًا يتذكره محبوه.