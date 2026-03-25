تلتقي الفنانة المصرية أنغام، مساء غدٍ (الخميس)، جمهورها في مدينة جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

نفاد التذاكر

وبمجرد طرح تذاكر الحفل الفني على منصة ويبوك الإلكترونية نفدت بشكل كامل خلال وقت قياسي منذ الساعات الأولى لطرحها، ومن المقرر أن يقود الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو هاني فرحات.

آخر الأعمال

من جهة ثانية طرحت أنغام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "مش قادرة" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إضافة لمنصات موسيقية أخرى.

وشاهد الأغنية أكثر من 460 ألف مشاهد على يوتيوب في الليلة الأولى من طرحها.

وصورت أغنية مش قادرة، على طريقة الفيديو كليب باستخدام الـ AI وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وإنتاج موسيقي نادر حمدي.