فاجأ مطرب المهرجانات المصري رضا البحراوي جمهوره بقراره العودة إلى الغناء مرة أخرى، بعد فترة قصيرة من إعلانه الاعتزال وابتعاده عن الساحة الفنية، تأثرًا بوفاة والدته ورغبته في تنفيذ وصيتها.

ظهور بعد الغياب

وجاءت عودة البحراوي بشكل غير متوقع، حيث نشر عبر حساباته الرسمية مقاطع فيديو من حفلاته، في أول ظهور فني له بعد قرار الاعتزال، ليؤكد من خلالها استئناف نشاطه الغنائي. ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودته متمنين له الاستمرار والنجاح.

جدل اعتزاله الفن

وأثار رضا البحراوي سابقًا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن قراره الاعتزال النهائي للغناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت التزامًا بوصية والدته الراحلة.

وفي وقت سابق، طرح رضا البحراوي أحدث أغانيه بعنوان «إنت لسه شوفت حاجة من الزمن»، في تعاون فني يجمعه مع الشاعر والملحن محمد عبد المنعم، فيما تولى أشرف البرنس مهمة التوزيع الموسيقي.