كشفت الرقابة المصرية على المصنفات الفنية سبب سحب فيلم «سفاح التجمع» للفنان المصري أحمد الفيشاوي من دور العرض السينمائي، بعد ساعات من طرحه، في خطوة قابلها اعتراض صناع العمل، وعلى رأسهم المنتج كريم السبكي ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

أسباب السحب

أكدت الرقابة في بيان رسمي أن النسخة المطروحة للفيلم تضمنت مشاهد وأحداثًا لم تكن واردة في السيناريو والحوار المجاز، بالإضافة إلى مشاهد عنف شديد اعتبرت مخالفة لشروط الترخيص، مما استدعى سحب جميع نسخ الفيلم من دور العرض بشكل عاجل.



الفنان المصري أحمد الفيشاوي يتصدر بوستر فيلم «سفاح التجمع»

شروط إعادة العرض

طالبت الرقابة جهة الإنتاج بحذف المشاهد المخالفة، وضمان توافق الفيلم مع التصنيف العمري وشروط العرض المعتمدة وبعد تنفيذ هذه التعديلات، يعاد العمل إلى الرقابة للمراجعة، وسيُسمح بعرضه مجددًا عند الالتزام الكامل بالشروط.

دور الرقابة

أكدت الرقابة أن هدفها دعم الفن والإبداع الهادف، والحفاظ على قيم المجتمع، مع تعزيز الثقافة والفنون، وإقامة حوار دائم مع صُنّاع الأعمال الفنية بما يتوافق مع الضوابط والمعايير الرقابية المعتمدة.

سحب الفيلم

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة عبدالرحيم كمال، رفع ترخيص عرض فيلم «سفاح التجمع» من دور السينما، وأوقف عرضه حتى إشعارٍ آخر، وذلك رغم طرح الفيلم وحصوله على ترخيص قبل ثلاثة أيام فقط، وسط تساؤلات كثيرة من الصناع والجمهور.