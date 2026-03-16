فاز فيلم One Battle After Another بـ6 جوائز أوسكار، من بينها جائزتا أفضل فيلم وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز Academy Awards في دورته الـ98 الذي أقيم أمس، كما حقق فيلم Sinners حضوراً قوياً حصد من خلاله 4 جوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثل، التي حققها النجم الهوليودي مايكل بي جوردان لأول مرة في مسيرته.

فئات التمثيل

وشهدت فئات التمثيل مفاجآت عدة، إذ فازت النجمة Jessie Buckley بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Hamnet، وهو أول أوسكار في مسيرتها. كما فازت Amy Madigan بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Weapons. وحصد فيلم الرسوم المتحركة الكوري KPop Demon Hunters جائزتين مهمتين، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل أغنية أصلية عن أغنية Golden.

في المقابل، فاز فيلم Frankenstein بـ3 جوائز تقنية بارزة شملت: أفضل تصميم إنتاج، وأفضل تصميم أزياء، وأفضل مكياج وتصفيف شعر.

الفائزون بالأوسكار 2026

أفضل فيلم: One Battle After Another

أفضل ممثل: Michael B. Jordan

أفضل ممثلة: Jessie Buckley

أفضل ممثل مساعد: Sean Penn

أفضل ممثلة مساعدة: Amy Madigan

أفضل سيناريو أصلي: Ryan Coogler

أفضل فيلم رسوم متحركة: KPop Demon Hunters

أفضل مؤثرات بصرية: Avatar: Fire and Ash

أفضل صوت: F1