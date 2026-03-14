أثار الفنان المصري محمد رمضان حماس جمهوره مرة أخرى، معلنًا استعداده للعودة إلى موسم الدراما الرمضانية بمسلسل جديد في 2027، بعد فترة من الغياب عن الشاشة الصغيرة.

وخلال حفل غنائي أحياه أمس (الجمعة) قرب أهرامات الجيزة، مخاطبًا الحضور، قال رمضان مازحًا: «أعمله 27 ولا 28.. إيه رأيكم؟ ولو عملته 27 الدنيا هتحلو؟».

ثم أضاف تعليقًا صادمًا جذب وسائل الإعلام: «هناكل سوشي في الجو»، في إشارة مرحة إلى إثارة حماس الجمهور بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.

وتفاعل جمهور «النمبر وان» بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بعودة الفنان المصري المثير للجدل، والذي ارتبط اسمه على مدار السنوات الأخيرة بمواسم درامية ناجحة ومليئة بالإثارة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان 2023، حقق نجاحًا ضخمًا على المستوى الجماهيري، ما رفع سقف توقعات المشاهدين لمسلسله الجديد في 2027. ومع إعلان رمضان الجديد، يبدو أن موسم الدراما الرمضانية المقبل سيشهد عودة قوية للنجم الذي يعرف كيف يجذب الأنظار ويثير الجدل في آن واحد.