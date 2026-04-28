دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الأحد القادم.
وستتأثر منطقة مكة المكرمة -وفقًا للتوقعات- بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وضرما ومرات والقدية والدرعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح.
كما ستتأثر مناطق عسير وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على الشرقية وتبوك وحائل.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and vigilance, emphasizing the necessity of staying in safe places and avoiding areas prone to flooding and valleys, as well as refraining from swimming in them. It is important to adhere to the instructions announced through various media outlets and social media platforms, in accordance with the forecasts from the National Center of Meteorology, which predict continued thunderstorms across most regions of the Kingdom until next Sunday.
The Makkah region is expected to be affected - according to forecasts - by light to moderate rain, leading to flooding, hail, and downbursts that stir up dust and sand, including areas such as Turbah, Al-Muwyah, Al-Khurmah, Rania, Taif, Maysan, and Adham. The Riyadh region will experience moderate to heavy rain, resulting in flooding, hail, and downbursts that stir up dust and sand, affecting cities like Afif, Al-Dawadimi, Al-Qassim, Al-Rain, Al-Hariq, Al-Kharj, Al-Hawta of Bani Tamim, Al-Aflaj, Wadi Al-Dawasir, and Al-Sulayyil, with light to moderate rain in the capital Riyadh, Al-Dilam, Al-Muzahimiyah, Dhurma, Marat, Al-Qiddiya, Al-Dar'iyah, Al-Ghat, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Shuqra, Al-Thadiq, Al-Harimlah, and Al-Rumah.
Additionally, the regions of Asir, Jazan, Najran, Al-Baha, Al-Jouf, and the Northern Borders will be affected by moderate to heavy rain, leading to flooding, hail, and downbursts that stir up dust and sand, with light to moderate rain in the Eastern Province, Tabuk, and Hail.