دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الأحد القادم.

وستتأثر منطقة مكة المكرمة -وفقًا للتوقعات- بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وضرما ومرات والقدية والدرعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح.

كما ستتأثر مناطق عسير وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على الشرقية وتبوك وحائل.