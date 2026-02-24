أكدت الفنانة السورية مرام علي، رفض100 عرض للزواج، لرغبتها في الحفاظ على مستقبلها الفني.

رفض الارتباط

وقالت خلال استضافتها في برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم،" أنا اعمل ممثلة، ولا أرغب في أن أتخلى عن مهنتي أو وجودي في المجتمع، هذا كان أحد الأسباب التي جعلتني أرفض الارتباط حتى الآن.

وأضافت: لا يجب أن يكون الزواج مقابل الجلوس في البيت وترك عملي الذي أحبه، وتابعت: لا أضع شروطاً صعبة أمام الارتباط، وما أطلبه هو الأمور الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي رجل، وهي الأخلاق، وأن يكون لديه ضمير، ويراعي الله في طريقة تعامله معي.

دراما العند

من جهة ثانية تخوض الفنانة مرام علي، تجربة درامية جديدة بعنوان «العند» والمقرر عرضها في موسم الأوف سيزون 2026.

و«العند»، تدور أحداثه في إطار رومانسي، عن قصة حب تجمع بين أحمد حاتم ومرام علي من طفولتهما، و يشارك في المسلسل إنتصار، وليلى أحمد زاهر، وعماد رشاد، أحمد بسيوني، وآيه سليم، وعلا رشدي، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد الزغبي.