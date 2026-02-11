محمود حجازي يعود للظهور الإعلامي بعد إخلاء سبيله في قضية التحرش

عاد الفنان المصري محمود حجازي للظهور الإعلامي مجددًا، بعد أن أُخلِي سبيله سابقًا بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري، للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش بفتاة أجنبية من أصل مصري داخل أحد الفنادق بالقاهرة.



تعليق جديد

أكد محمود حجازي في تصريحات صحفية محلية أنه لم يرتكب أي من الأفعال المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن ما يثار حوله مجرد حملات مسعورة تهدف إلى تشويه سمعته.

انتظار قرارات النيابة

وأوضح حجازي أنه يتمتع بصحة جيدة وفي أفضل حال، وينتظر قرارات النيابة ليتمكن من مواجهة الجميع وكشف الحقيقة، معلقاً: «حقي سيعود لي، ولدي الكثير لأبوح به في الوقت المناسب».

الحفاظ على الكرامة والتوضيح

واختتم تصريحاته بالقول إن الوقت قد حان للتحدث وإيضاح كل شيء، مع التأكيد على حرصه الدائم على الحفاظ على كرامته.

كفالة 50 ألف جنيه

وسبق، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري على ذمة القضية المتعلقة بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

أقوال المجني عليها

ومن جانبه، قالت المجني عليها، «ج. غ» في التحقيقات أنها تعرضت لصدمة نفسية عقب الحادث، ما دفعها للسفر مؤقتًا إلى النمسا للتعافي، قبل أن تعود إلى مصر لتقديم بلاغ رسمي وطلب الاطلاع على كاميرات المراقبة بالفندق.

كما أكدت أن الاعتداء وقع في غرفتها بالفندق، وأن المتهم دخل الغرفة تحت تأثير الكحول وقام بالتعدي عليها بالقوة، وفق أقوالها أمام النيابة.