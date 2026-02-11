فجع الوسط الفني التركي، صباح اليوم، بخبر وفاة الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان، المعروف بدوره في مسلسل «المؤسس عثمان»، عن عمر يناهز 45 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزله بمنطقة بيوغلو بإسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن أرسلان شعر بوعكة صحية شديدة منتصف الليل، بعد ساعات قليلة من مشاركته في عرض مسرحي ونشر صور منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت زوجته سريعا بسيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى تقسيم للتدريب والبحوث، حيث بذل الطاقم الطبي جهوداً لإنقاذ حياته، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

المسيرة الفنية

ولد أرسلان في 4 نوفمبر 1980 بمدينة دوزجة، وتخرج من قسم المسرح بالمعهد الموسيقي الحكومي في جامعة حجة تبة. بدأ مشواره الفني عام 2004 من خلال مسلسل إكليل الورد.

أبرز الأعمال

شارك خلال مسيرته في أعمال بارزة مثل إيزيل، بويراز الكارايل، حب في مهب الريح، ريح مجنونة، الحياة جميلة أحياناً وغيرها من الأعمال.

كما ترك أثراً في الأعمال التاريخية من خلال أدواره في أفلام مثل قدوس فتحي صلاح الدين الأيوبي وغيرها من الشخصيات المهمة التي شكلت طفرة فنية في مشواره الفني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان التركي كانبولات جوركيم أرسلان قبل مفارقته الحياة، كان في مسلسل محرر القدس: صلاح الدين الأيوبي، الذي حقق فيه نجاحاً واسعاً وسط إشادات الجمهور على دوره.