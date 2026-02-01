كشف الفنان أحمد سعد حقيقة ما تردد حول وجود خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، بسبب أغنيته الشهيرة «وسع وسع»، مؤكداً أن العلاقة بينهما يسودها الود والاحترام المتبادل.

حبيب قلبي

وقال سعد، خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»: «كل الناس افتكرت لما الأغنية نزلت إنها موجهة لمحمد رمضان، لكن ده مش حقيقي، محمد حبيب قلبي، وأحياناً بيسمع الأغاني قبل ما تنزل»، نافياً بشكل قاطع وجود أي خلاف بينهما.

زي زمان

وطرح سعد أخيراً أغنية «زي زمان» بالتعاون مع النجمة أصالة، وحققت نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.