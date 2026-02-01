أحيا الفنان المصري هاني شاكر، مساء أمس (السبت)، حفلًا في الإمارات، في أول ظهور فني له بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري، مقدماً حفلاً استثنائياً رفع شعار كامل العدد.

أول ظهور

وظهرشاكر خلال الحفل جالسًا على كرسي، موجهًا رسالة مؤثرة لجمهوره أنه ما زال يمر بظروف صحية صعبة، شاكراً دعمهم ومحبتهم، واصفًا حضورهم بأنه أجمل هدية من الله، ومتمنيًا ألا يحرمه الله من حبهم.

وتعرّض شاكر سابقًا لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تأجيل حفل كان مقررًا يوم 23 يناير على مسرح تياترو أركان، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأكد شاكر في تصريح سابق لصحيفة «عكاظ» أنه يتماثل للشفاء بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، مشيرًا إلى أنه يقيم في منزله ويتابع حالته الصحية تحت إشراف طبي مستمر.

أعمال منتظرة

وفي السياق الفني، انتهى هاني شاكر من تسجيل أغنية لبنانية جديدة بعنوان «إلا أنا وإياك» خلال الفترة الماضية، والأغنية من ألحان أحمد بركات، كلمات مازن ضاهر، توزيع زاهر ديب، تسجيل حسام الصعبي، والمقرر طرحها قريباً.