نفى المطرب المصري الراب ويجز الأنباء المتداولة حول اعتزاله الفن، والتي أثارتها بعض الشائعات بعد أن قام بحذف جميع صوره من حسابه على "إنستغرام" بشكل مفاجئ، ما أثار التساؤلات.

توضيح ويجز

أكد ويجز عبر منشور على «إنستغرام» أن هذه الشائعات غير صحيحة، موضحًا أنه يركز حاليًا على نشاطه في منصة تيك توك، دون أن يعني ذلك توقفه عن العمل الفني أو الغنائي.



المطرب المصري الراب ويجز.

بداية الجدل

وكانت بدأت القصة عندما قام ويجز، عقب أيام قليلة من إعلان زواجه الرسمي، بحذف جميع منشوراته من حسابه على «إنستغرام» وإزالة صورة ملفه الشخصي، ما أثار فضول المتابعين والتكهنات حول سبب هذه الخطوة المفاجئة.

زواج ويجز من فتاة خارج الوسط الفني

كشف ويجز أخيراً عن زواجه لأول مرة من مصممة الأزياء العراقية نور العزاوي، وهي شخصية من خارج الوسط الفني، في خطوة فاجأت متابعيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ويجز عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة تجمعه بزوجته بالزي التقليدي، وعلق عليها قائلاً: «تزوجت من حب حياتي»، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهوره وعدد من نجوم الفن.



المطرب المصري ويجز ينفي شائعات اعتزاله الفن.