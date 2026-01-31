أكد الفنان المصري أحمد العوضي أن مسلسله الرمضاني القادم «علي كلاي» يقدم مزيجًا متنوعًا من الإطار الشعبي والرومانسي والصراعات المثيرة، مشيرًا إلى أن الأحداث ستفاجئ الجمهور منذ الحلقة الأولى.

جميع أعمالي تتعرض لحملات

أكد العوضي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه لا يسمح للحملات التي تستهدفه على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأثير على عمله، مشددًا على أن نجاح العمل مرتبط بجودته وليس بردود أفعال هذه الحملات، معلقاً: «لو قعدت أقول حملات مش هشتغل».

وأضاف العوضي أن تعرضه للحملات ليس جديدًا، مستشهدًا بجميع مسلسلاته السابقة التي قدمها في مشواره الفني آخرها «فهد البطل» لكنه حقق نجاحًا كبيرًا، موضحاً أنه يركز على بذل أقصى جهده في العمل وترك الانتقادات جانبًا، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى تقبل الجمهور في الشارع المصري.

الإشادة بـ «سارة بركة»

كما أشاد العوضي بمشاركة الفنانة السورية سارة بركة في مسلسله علي كلاي، واصفًا إياها بالمواهب المجتهدة، ومتوقعًا لها مستقبلًا كبيرًا، معبراً عن سعادته بتواجدها ضمن أحداث المسلسل.

صناع مسلسل علي كلاي

ويشارك في مسلسل «علي كلاي» بجانب أحمد العوضي كل من درة، طارق الدسوقي، انتصار، صفوة، رحمة محسن، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، وسارة بركة وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.