تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن مسلسلها الرمضاني القادم «مناعة»، والتي وصفته بأنه عمل مختلف، وغير جلدها بقصة ودور مفاجأة، وذلك بعد غيابها 4 سنوات عن منافسات موسم رمضان 2026.

وأشارت هند صبري في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ» إلى أن الغياب طال بعض الشيء، لكنها متحمسة لتقديم شخصية أسطورية مستوحاة من أحداث حقيقية، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.



الفنانة التونسية هند صبري

حقبة الثمانينات والإطار الرمضاني

أوضحت هند أن المسلسل يعرض فترة الثمانينات، وهي حقبة قد تكون بعيدة أو قريبة بحسب تجربة المشاهدين، مؤكدة سعادتهم بإنتاج عمل يحمل طابعًا رمضانيًا مميزًا.

تجربة جديدة وخيارات مختلفة

أكدت الفنانة أنها لم تناقش قضايا محددة مثل المخدرات بشكل مباشر، وأن فكرة العمل تحمل جانبًا من الشر بطريقة جديدة عليها، معربة عن أملها في تقبل الجمهور لهذا التغيير في أسلوبها الفني.



فريق العمل والكاست المميز

تحدثت هند عن تعاونها للمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوي بعد مسلسل «حلاوة الدنيا»، مشيرة إلى أن المسلسل يضم كاستًا كبيرًا ومتنوعًا من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، خالد سليم، رياض الخولي وغيرهم، معبرة عن سعادتها بمشاركة كل هؤلاء الفنانين في عمل رمضاني واحد.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وقصة عباس أبو الحسن ومن إخراج حسين المنباوي، ويجمع كلاً من مها نصار، محمد أنور، هدى الإتربي، وميمي جمال وآخرين.