نقل الفنان المصري سامح الصريطي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة تم تشخيصها بجلطة في المخ، ما استدعى إدخاله العناية المركزة.



الفنان المصري سامح الصريطي

تدخل طبي سريع

وكشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بمصر الفنانة المصرية نهال عنبر، في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن التدخل الطبي السريع أسهم في استقرار حالته، وأن الأطباء لاحظوا تحسناً في وضعه الصحي.

تطورات الوعكة الصحية

وأوضحت أن نقله إلى غرفة إقامة عادية متوقع خلال الساعات المقبلة، مؤكدة عدم ظهور أي آثار جانبية، مع استمرار المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد خطة العلاج المقبلة.



الفنان المصري سامح الصريطي

آخر أعماله الدرامية

وشارك سامح الصريطي في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 من خلال مسلسل «الحلانجي» المكون من 30 حلقة، والعمل من بطولة محمد رجب، وشاركه كل من أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل وآخرون، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.