قبل العرض.. تفاصيل وقصة فيلم «Return to Silent Hill»

يستعد المخرج كريستوف جانس لطرح فيلم «Return to Silent Hill» في دور العرض المصرية يوم 21 يناير، وهو اقتباس مباشر لقصة لعبة Silent Hill 2، ويعد عودة له إلى سلسلة Silent Hill بعد غياب طويل.

وأشار جانس إلى أن الفيلم سيعتمد بشكل أكبر على الرعب النفسي والقلق بدلاً من الفزعات المفاجئة، مستلهماً توجهات موجة أفلام الرعب الحديثة التي تركز على الإدراك والهلوسة.



بعد عاطفي قوي

كما أضاف أن العمل يحمل بعداً عاطفياً قويّاً من خلال قصة حب تدفع البطل للنزول إلى عالم مرعب لإنقاذ من يحب، مع منح الشخصية الرئيسية خلفية أوسع لتعزيز الدراما.



قصة وأبطال الفيلم

ويعد الفيلم من بطولة جيريمي إيرفاين وهانا إميلي أندرسون، ويشارك في الإنتاج عدد من الدول، ويتولى إخراجه وتأليفه كريستوف جانس، بمشاركة ويليام جوزيف شنايدر وساندرا فو-آن في الكتابة.



اقتباس Silent Hill 2

يشار إلى أن الفيلم مأخوذ من قصة لعبة Silent Hill 2، التي تعتبر من أبرز ألعاب الرعب النفسي، ويأتي نسخةً سينمائيةً من أحد أفضل أجزاء السلسلة، بعد توقف طويل منذ الجزء الثاني الذي عرض عام 2012.