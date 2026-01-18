استبعد الاتحاد المغربي لكرة القدم الفنان المصري محمد رمضان، من الغناء في حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية.

استبعاد مزعج

وكشف الفنان محمد رمضان، خلال مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، استبعاده من المشاركة الغنائية في حفل ختام بطولة كأس أمم أفريقيا، ووصف الموقف بأنه «مزعج» خلال التحضيرات.

وأوضح رمضان بأنه كان سعيداً بالمشاركة في ألبوم أمم أفريقيا، وتفرغ لتصوير العمل في مراكش، قبل أن يُبلغ بتأجيل غنائه من حفل الافتتاح إلى الختام.

وأضاف قبل موعد الختام بيوم واحد، لم أتلق أي تواصل رسمي من الجهة المنظمة، معتبراً ذلك تصرفاً غير لائق، خصوصا في ظل عدم تقديم اعتذار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استيائه من طريقة التعامل، معلناً انسحابه رسمياً من الغناء في حفل نهائي كأس أمم أفريقيا.