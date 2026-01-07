يطلق أتيليه جدة للفنون التشكيلية، الأحد القادم، برعاية المهندس لؤي حكيم، معرض «مختارات من الفن المعاصر»، لنخبة من رموز الحركة التشكيلية المصرية من مختلف الأجيال.



وقال مدير الأتيليه هشام قنديل إن طرح أعمال هذه الكوكبة من التشكيليين الراحلين والمعاصرين، يمثل استحضاراً لرموز هذه الحركة من المؤسسين والرواد في حوار مدهش بين القديم والجديد بما يعد تاريخاً ثقافياً واجتماعياً لمسيرة التشكيل المصري في أكثر من 100 سنة.



وأضاف: اخترنا أن يكون هذا المعرض مختلفاً ومنتقى بعناية حافلة بالتنوع والتميز والاختلاف؛ لتتيح فرصة أكبر لكل الاتجاهات الفنية التي يجمع بينها خيط وحبل عنوانه التميز الشديد إلى درجة الريادة والسبق لأسماء مثيرة تشارك في احتفاليتنا الكبرى.



وأضاف أن الفنانين العارضين الذين يحتفى بأعمالهم في هذا المعرض ينتمون إلى مدارس واتجاهات ثقافية واجتماعية متنوعة حفرت عميقاً في تاريخ التشكيل العربي، ومن أبرزهم: أحمد ماهر رائف، وأحمد عبدالوهاب، وأحمد نوار، وفرغلي عبدالحفيط، ورضا عبدالسلام، وجورج بهجوري، وصلاح عناني، وسيد سعد الدين، ومحمد عبلة، ونبيل راشد، ومحمود شكري، ومصطفى الزار، ومحمود أبو العزم دياب، وعفت حسني، وعبدالوهاب عبدالمحسن، وطارق الكومي، وسعيد بدر، وأيمن السمري، وعادل ثروت، ورضا عبدالرحمن، وعمر عبدالظاهر، وسامي البلشي، ووليد جاهين، وحنان الشيخ، وحمدي أبوالمعاطي، وفتحي عفيفي، والزعيم أحمد، ومحمد إسحاق، ومحمد عمر طوسون، وأحمد عسقلاني، وعرفة شاكر، وروحية توفيق، وعماد إبراهيم، وعلي حسان، وعلا يوسف، وأحمد صابر، ورضا شحاتة، ووائل حمدان، وأحمد مجدي، ومنى غريب، وعامر عبدالحكيم، وزينب صبحي، وعمار شيحا، ومحمد نجيب معين، وهاني فاروق، وهاني السيد، ومعاوية هلال، ومحمود الضويحي، ونادر هلال، وعمر سنادة، وكمال السماك، ومحمد الصياد، وريهام أبوالعزم ومحمد ثابت.