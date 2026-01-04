انسحبت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر من برنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، وذلك بعد عرض صورة شقيقها المتوفي.

ودخلت فريدة في نوبة بكاء واستنكرت عرض الصورة وقالت للمقدمة «ليه بجد عملتوا كدا وعرضتوا الصورة»، ورغم اعتذار مقدمة البرنامج لها إلا أنها انسحبت من البرنامج وقالت «بجد يا يمنى إنتي أخدتيني في منطقة تانية خلاص، استعدت كل ذكرياته وهو بالمستشفى ومحاط بالأجهزة».

وأكملت سيف النصر: «شقيقي بدر دا في قلبي وفي عيني، فهو كان ملازمني باستمرار وزميل كفاح، والأحداث بتمر سريعاً، والتعب ظهر عليه مرة واحدة، فقدّر الله وما شاء فعل».

غابت عن عزاء شقيقها ووالدتها

وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر سبب عدم حضورها عزاء شقيقها ووالدتها مكتفية بوجودها فقط في السيارة، قائلة: «أنا لا أحضر أي عزاء، ولا أتحمّل فكرة الوداع الأخير، وبخاف من الموت جداً، أنا أصلاً عندي فوبيا من الأماكن المغلقة، فمش بستوعب فكرة الظلام والرطوبة في القبور».

وتابعت: «أنا مكنتش عايزة أعمل عزاء أصلاً، ولكن أشرف زكي سألني فين العزاء؟ ولذلك أقمناه، وأنا مش قادرة أتجاوز فقدانه، وبافتكره مع كل حاجة بتمرّ بيا في حياتي، أخويا دا كان أسد، مش قادرة أشوف صورته، ده حبيبي وكل حاجة ليا، بفتكر شكله دخل كويس، وخرج كوم عظم».

صديقتي خانتني

وفي تصريحات صادمة لها، تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن الخيانة، مشيرة إلى أن لها مبررات وأسباباً، كاشفة عن تعرضها للخيانة من زوجها وأقرب صديقاتها لها، وقالت: «طبعاً الخيانة ليها مبررات وأسباب علشان منظلمش، بلا شك هناك عيب في الشخصية؛ وهي عدم القدرة على تحمّل الحياة بمفرده، فأنا عندي سفر أو تصوير».

وأكملت سيف النصر: «وصديقتي استغلت هذا الوضع التي كنت آتَمِنها على بيتي وحياتي وأنا غائبة عن المنزل، فالخطأ مشترك؛ لأني بلهاء وهما خبيثان».

وتابعت فريدة سيف النصر، موضحة مدى الوجع والألم النفسي الذي تعرضت له بعد الخيانة، قائلة: «اتوجعت من الاثنين؛ زوجي وصديقتي، لأن كل واحد فيهم ليه غلاوة في قلبي، ودا خلاني لم أخض تجربة الارتباط مجدداً».. موضحة أنه بالرغم من الخيانة، فإنها ما زالت تتعامل مع صديقتها السابقة بشكل طبيعي، وتحرص على معاملتها بنفس الأسلوب، قائلة إنها لا تحب تغيير طريقتها في التعامل مهما كانت الأخطاء، مؤكدة أن هذه شخصيتها ولن تتخلى عنها، قائلة: «لسه بتعامل معها وحضرت فرح ابني، وتخطيت الموقف لأننا كلنا عيوب، فلو همَّا خاينين؛ فأنا أهملت زوجي من البداية وسلّمت ذقني أوي، ودا مش صح».

مشاركة العوضي

كما كشفت فريدة سيف النصر حقيقة مشاركتها للفنان أحمد العوضي في مسلسله الجديد «علي كلاي»، والمقرر عرضه رمضان القادم وقالت: «هو إنسان طيب وكويس جداً، وهو كلمني، وهو ذوق في كلامه، وقالي: يا ست الكل هنكسّر الدنيا مع بعض وهننجح، قلتله: تحت أمرك، وأنا بثق أوي، واتفقت هبقى معاه هو بس السنة دي، واعتذرت عن أعمال تانية، أنا لسه مستنياه، لكن مش زعلانة على الأعمال التي اعتذرت عنها؛ لأنها مش نصيبي ورزقي».

كما علّقت فريدة سيف النصر على انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، قائلة: «زعلت جداً لأن ياسمين طيبة القلب، وأحمد جدع وابن بلد، وهي جميلة، أكيد فيه شخص وقّع بينهما، ومن وجهة نظري الشخصية أي علاقة كانت حلوة بين اثنين وانتهت؛ لا يجب التنظير عليها بعدها».