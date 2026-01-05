أثارت تصريحات فنانة تدعى إيمان الزيدي حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها انفصالها عن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد ارتباط دام بينهما 7 سنوات.

حديث عن زواج دام 7 سنوات

وجاء ذلك عبر منشور نشرته على حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، قالت فيه إنها انفصلت عن محمد عبدالمنصف عقب زواج شرعي دام سبع سنوات، مما أثار جدلاً واسعاً.

تصاعد الجدل خصوصاً أن محمد عبدالمنصف معروف بزواجه من الفنانة المصرية لقاء الخميسي، دون وجود أي تصريحات رسمية سابقة منه تعلن ارتباطه بإيمان الزيادي أو توضح حقيقة ما تم تداوله، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.⁠

ومن جانبه، لم يصدر محمد عبدالمنصف أي رد أو تعليق رسمي حتى الآن على ما تم تداوله بشأن انفصاله عن الفنانة إيمان الزيدي.