كشف الفنان المصري هاني رمزي تفاصيل وصية والدته قبل رحيلها، موضحاً أنها تبرعت بكل ما كانت تملكه من ذهب، وأوصت بأن يوجه للفقراء والمحتاجين بعد وفاتها.

التبرع بكل الذهب للفقراء

وأكد هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية أن والدته عرفت طوال حياتها بالزهد والعطاء، ولم تكن تهتم بامتلاك الأشياء لنفسها، مشيراً إلى أنه اكتشف لاحقاً أنها باعت ذهبها لتوزيع قيمته على المحتاجين دون علم الأسرة.

الدعم لكل المقربين

وأوضح أن والدته كانت سيدة كريمة وسخية، لا تتردد في مساعدة الآخرين، سواء من المقربين أو حتى من لا تعرفهم، مؤكداً أنها كانت تقدم الدعم لكل من يمر بضائقة.

تركت أثراً طيباً في الجميع

واختتم هاني رمزي حديثه بالتعبير عن فخره بوالدته، مؤكداً أنه يشعر بالطمأنينة؛ لأنها تركت أثراً طيباً في حياة الكثيرين، وأن ذكراها وسيرتها الطيبة تمنحه الصبر والعزاء.