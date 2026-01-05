شهدت الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين أحداثاً استثنائية، بعدما سجلت رقماً لافتاً على مستوى البطاقات الحمراء، إذ أشهر حكام الجولة 6 بطاقات حمراء في مختلف المباريات، في مؤشر واضح على ارتفاع حدة التنافس والالتحامات القوية بين الفرق مع دخول الدوري مراحل أكثر حساسية.



وجاءت أبرز حالات الطرد في قمة الجولة التي جمعت الأهلي والنصر، إذ شهد اللقاء حالتي طرد لكل فريق؛ إذ تلقى علي مجرشي لاعب الأهلي بطاقة حمراء، فيما غادر نواف بوشل لاعب النصر المباراة بالبطاقة الحمراء أيضاً، في مواجهة اتسمت بالندية والقوة حتى دقائقها الأخيرة.



وفي مباراة الفتح والشباب، تعرض فريق الشباب لضربة قوية بعد طرد لاعبين من صفوفه، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فيصل الصبياني وعلي مكي، ليكمل الليث اللقاء منقوص العدد، الأمر الذي انعكس على مجريات المباراة وأثر بشكل مباشر على أداء الفريق.



كما شهدت مواجهة النجمة والخليج حالة طرد أخرى، بعدما تلقى ماجد كنبه لاعب الخليج بطاقة حمراء، في مباراة شهدت صراعاً قويّاً وسط الملعب ومحاولات متبادلة للسيطرة على مجريات اللعب.



واختتمت حالات الطرد في لقاء الفيحاء والخلود، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ألفا سيميدو لاعب الفيحاء، ليزيد من متاعب فريقه خلال المباراة ويمنح الأفضلية العددية لمنافسه.



وتعكس هذه الجولة ارتفاع مستوى الشد العصبي والضغط الكبير على اللاعبين، خصوصاً مع تقارب النقاط بين الفرق وسعي كل فريق لتحقيق الانتصار، وهو ما يفرض على الأجهزة الفنية العمل بشكل أكبر على الانضباط الذهني وتفادي الأخطاء التي قد تكلف الفرق خسارة نقاط ثمينة في الجولات المقبلة.