في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام، أشاد الرئيس الأمريكي ترمب بزوجته ميلانيا ترمب، واصفًا إياها بأنها «نجمة سينمائية» خلال كلمته أمام الجمهوريين في منتجع ترمب ناشيونال دورال في فلوريدا ضمن المعتكف السنوي للحزب.

جاءت تصريحات ترمب بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي الجديد لميلانيا على منصة أمازون، الذي يكشف تفاصيل خلف الكواليس للأيام العشرين التي سبقت تنصيبه الثاني. وقد رافقت ميلانيا ترمب العرض الأول للفيلم في مركز كينيدي أواخر يناير، لتشهد لحظات نادرة من حياتها قبل العودة إلى البيت الأبيض.

وأكد ترمب لشبكة C-SPAN: «عدت إلى المنزل وأخبرت السيدة الأولى العظيمة التي أصبحت الآن نجمة سينمائية.. كان هذا الفيلم ساخنًا، هل تصدقون؟ أصبحت نجمة سينمائية»، مضيفًا مازحًا: «لقد كان فيلماً جيداً».

الفيلم الذي عُرض لأول مرة في دور العرض في 30 يناير أثار جدلاً واسعاً، حيث حصل على تقييم إيجابي 11% من النقاد، مقابل رضا 98% من المستخدمين، وهو الانقسام الأكبر في تاريخ موقع Rotten Tomatoes بين آراء الجمهور والنقاد.

على صعيد الإيرادات، حقق الفيلم 7.04 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ما اعتبره ترمب نجاحاً كبيراً، واصفاً ميلانيا بأنها «نجمة سينمائية حقيقية»، مضيفًا بروح الدعابة: «أنا دائمًا أقول إنه لا يمكن أن يكون لدينا نجمتان في عائلة واحدة».

وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الثناء المستمر الذي يوجهه ترمب لميلانيا، مؤكداً فخره بإنجازاتها الإعلامية والسينمائية وتأثيرها الكبير على الجمهور، بينما يستمر الفيلم في جذب اهتمام المشاهدين عبر أمريكا والعالم.