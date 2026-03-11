في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام، أشاد الرئيس الأمريكي ترمب بزوجته ميلانيا ترمب، واصفًا إياها بأنها «نجمة سينمائية» خلال كلمته أمام الجمهوريين في منتجع ترمب ناشيونال دورال في فلوريدا ضمن المعتكف السنوي للحزب.
جاءت تصريحات ترمب بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي الجديد لميلانيا على منصة أمازون، الذي يكشف تفاصيل خلف الكواليس للأيام العشرين التي سبقت تنصيبه الثاني. وقد رافقت ميلانيا ترمب العرض الأول للفيلم في مركز كينيدي أواخر يناير، لتشهد لحظات نادرة من حياتها قبل العودة إلى البيت الأبيض.
وأكد ترمب لشبكة C-SPAN: «عدت إلى المنزل وأخبرت السيدة الأولى العظيمة التي أصبحت الآن نجمة سينمائية.. كان هذا الفيلم ساخنًا، هل تصدقون؟ أصبحت نجمة سينمائية»، مضيفًا مازحًا: «لقد كان فيلماً جيداً».
الفيلم الذي عُرض لأول مرة في دور العرض في 30 يناير أثار جدلاً واسعاً، حيث حصل على تقييم إيجابي 11% من النقاد، مقابل رضا 98% من المستخدمين، وهو الانقسام الأكبر في تاريخ موقع Rotten Tomatoes بين آراء الجمهور والنقاد.
على صعيد الإيرادات، حقق الفيلم 7.04 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ما اعتبره ترمب نجاحاً كبيراً، واصفاً ميلانيا بأنها «نجمة سينمائية حقيقية»، مضيفًا بروح الدعابة: «أنا دائمًا أقول إنه لا يمكن أن يكون لدينا نجمتان في عائلة واحدة».
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الثناء المستمر الذي يوجهه ترمب لميلانيا، مؤكداً فخره بإنجازاتها الإعلامية والسينمائية وتأثيرها الكبير على الجمهور، بينما يستمر الفيلم في جذب اهتمام المشاهدين عبر أمريكا والعالم.
In a scene that caught the media's attention, U.S. President Trump praised his wife Melania Trump, describing her as a "movie star" during his speech to Republicans at the Trump National Doral resort in Florida as part of the party's annual retreat.
Trump's remarks coincided with the release of Melania's new documentary film on Amazon, which reveals behind-the-scenes details of the twenty days leading up to his second inauguration. Melania Trump attended the film's premiere at the Kennedy Center in late January, witnessing rare moments from her life before returning to the White House.
Trump confirmed to C-SPAN: "I went home and told the great First Lady who is now a movie star... This movie was hot, can you believe it? She became a movie star," adding jokingly, "It was a good movie."
The film, which premiered in theaters on January 30, sparked widespread controversy, receiving a 11% positive rating from critics, compared to a 98% approval rating from users, marking the largest divide in the history of Rotten Tomatoes between audience and critic opinions.
In terms of revenue, the film earned $7.04 million in its opening weekend, which Trump considered a major success, describing Melania as a "true movie star," and adding humorously, "I always say there can't be two stars in one family."
These remarks are part of a series of ongoing praise that Trump directs towards Melania, affirming his pride in her media and cinematic achievements and her significant impact on the audience, as the film continues to attract viewers across America and the world.