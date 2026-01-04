لا تزال أزمة حفلة المطرب اللبناني وائل جسار في بغداد تتصدر المشهد، وذلك عقب البيان الرسمي الصادر عن إدارة مسرح نخيل بغداد، الذي استضاف الحفلة، لتوضيح كواليس ما حدث خلال ليلة رأس السنة، والرد على الجدل المثار بعد مغادرة الفنان بسبب مشكلات فنية.

وأكدت الإدارة أن المسرح ليس الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفلات، بل يقتصر دوره على استضافة الفعاليات، بينما تتحمل الجهة المنظمة المسؤولية الكاملة عن الجوانب الفنية والإدارية، بما في ذلك الصوت والإضاءة.

غياب البروفات والمتطلبات الفنية

وأوضح البيان أن المسرح جرى تسليمه للمنظمين قبل موعد الحفلة بيوم واحد لإجراء البروفات وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن فرقة وائل جسار لم تلتزم بمواعيد التجهيز المحددة، كما لم تقدم أي متطلبات فنية مسبقة للجهة المختصة بالصوتيات والإضاءة، فضلاً عن وصول الفرقة قبل بدء الحفلة بنحو 40 دقيقة فقط.

التأكيد على احترام الجمهور وتقديره

واختتمت إدارة مسرح نخيل بغداد بيانها بالتأكيد على احترامها وتقديرها للجمهور الذي حضر الحفلة، مشددة على أن الجمهور يظل الطرف الأهم في أي فعالية فنية تقام على خشبة المسرح.

انفعال وائل جسار على المسرح

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر انفعال وائل جسار خلال حفلته في بغداد ضمن احتفالات رأس السنة 2026، بعدما واجه، بحسب قوله، مشكلات في نظام الصوت، ما دفعه إلى مغادرة المسرح والتعبير عن استيائه بشكل صريح أمام الجمهور.